Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci estetik yaptırdığını itiraf etti!

Pelin Kaya'nın YouTube kanalına konuk olan sevilen oyuncu Özge Özpirinçci estetik itiraflarında bulundu. Son olarak Kadın dizisiyle seyirciyle buluşan 33 yaşındaki oyuncu, “Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum” dedi. Özpirinççi ayrıca, “Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor” ifadesini kullandı. Bir kez de alnındaki çizgiye botoks yapıldığını söyleyen Özpirinççi, “Yüzümde hiç dolgu yok” diye konuştu.

Hiç estetik yaptırmadığını söylemişti

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip “Her sabah 10 dakika yüz yogası yapıyorum” demişti.