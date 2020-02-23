search menu
search
close

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci estetik yaptırdığını itiraf etti!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci katıldığı bir YouTube kanalında estetik uygulaması yaptırdığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci estetik yaptırdığını itiraf etti!
-A A+

Pelin Kaya'nın YouTube kanalına konuk olan sevilen oyuncu Özge Özpirinçci estetik itiraflarında bulundu. Son olarak Kadın dizisiyle seyirciyle buluşan 33 yaşındaki oyuncu, “Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum” dedi. Özpirinççi ayrıca, “Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor” ifadesini kullandı. Bir kez de alnındaki çizgiye botoks yapıldığını söyleyen Özpirinççi, “Yüzümde hiç dolgu yok” diye konuştu.

Hiç estetik yaptırmadığını söylemişti

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip “Her sabah 10 dakika yüz yogası yapıyorum” demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Antakya'nın enfes lezzeti: Tepsi kebabı Antakya'nın enfes lezzeti: Tepsi kebabı
Yemek
Demet'ten Aleyna Tilki'nin annesine 'teyze' tepkisi! Demet'ten Aleyna Tilki'nin annesine 'teyze' tepkisi!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
Önceki Haberler
Hadise'den virüs önlemi!
Hadise'den virüs önlemi!
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Murat Boz'dan şok hamle!
Murat Boz'dan şok hamle!
Kahvaltı sofranız şenlenecek: Kolay pankek tarifi
Kahvaltı sofranız şenlenecek: Kolay pankek tarifi
Burcu Esmersoy bornozlu pozuyla mest etti!
Burcu Esmersoy bornozlu pozuyla mest etti!
İçtiğiniz sütün gaz yapmasını istemiyorsanız...
İçtiğiniz sütün gaz yapmasını istemiyorsanız...
Yorumlar