Ünlü şarkıcı Hadise Koronavirüse karşı önlemini maske takarak aldı!

Kıyafetleri ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü popçu Hadise, dünyayı sarsan Koronavirüse karşı maskeli önlem aldı. Güzel popçu maske Korona virüsünden korunmak için taktığı maskeli fotoğrafı Instagram hikayesinde takipçileriyle paylaştı.
Pembe elbiseli fotoğrafı olay olmuştu
Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Hadise, pembe uzun elbisesiyle ayna karşısında verdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında çok konuşulmuştu. Güzel şarkıcının fotoğrafı Özge Ulusoy'a benzetilmiş, fotoğrafta photoshop uyguladığı iddia edilmişti.