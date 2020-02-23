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Ünlü şarkıcı Hadise Koronavirüse karşı önlemini maske takarak aldı!

Çin'den dünyaya yayılan ve yüzlerce ölümcül vakaya neden olan Koronavirüse karşı Hadise de önlem aldı. Ünlü popçu maskeli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise Koronavirüse karşı önlemini maske takarak aldı!
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Kıyafetleri ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü popçu Hadise, dünyayı sarsan Koronavirüse karşı maskeli önlem aldı. Güzel popçu maske Korona virüsünden korunmak için taktığı maskeli fotoğrafı Instagram hikayesinde takipçileriyle paylaştı. 

Pembe elbiseli fotoğrafı olay olmuştu

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Hadise, pembe uzun elbisesiyle ayna karşısında verdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında çok konuşulmuştu. Güzel şarkıcının fotoğrafı Özge Ulusoy'a benzetilmiş, fotoğrafta photoshop uyguladığı iddia edilmişti.

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