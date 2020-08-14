Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile Melis İşiten'in sosyal medyada birbirlerinin fotoğrafını beğenmesi ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları alevlendirdi. Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt ise gecikmedi.

"Aşka küsülmez"

Önceki gün Bebeköy'de görüntülenen Boz, hakkında çıkan haberler sorulunca "Beğendiğim fotoğraf ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var" dedi. Ünlü şarkıcı, "Aşka bakış açınız nasıl?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Kimin kötüdür ki? Ben de aşka aşkla bakıyorum. Aşka küsülmez. Aşk güzel bir şeydir."

"İlişkim olursa size duyururum"

Murat Boz ayrıca bir ilişkiye başlarsa bunu açıklayacağını belirterek "Olduğu zaman Instagram'da beğenmeyle değil, kendi ağzımla size duyururum" dedi.

Kaynak: Hürriyet