search menu
search
close

Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt!

Adı Melis İşiten'le aşk dedikodularına karışan Murat Boz, iddialara cevap verdi. Boz, söylentileri yalanlayarak yeni bir ilişkim olursa bunu açıklarım dedi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt!
-A A+

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile Melis İşiten'in sosyal medyada birbirlerinin fotoğrafını beğenmesi ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları alevlendirdi. Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt ise gecikmedi. 

"Aşka küsülmez"

Önceki gün Bebeköy'de görüntülenen Boz, hakkında çıkan haberler sorulunca "Beğendiğim fotoğraf ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var" dedi. Ünlü şarkıcı, "Aşka bakış açınız nasıl?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Kimin kötüdür ki? Ben de aşka aşkla bakıyorum. Aşka küsülmez. Aşk güzel bir şeydir."

"İlişkim olursa size duyururum"

Murat Boz ayrıca bir ilişkiye başlarsa bunu açıklayacağını belirterek "Olduğu zaman Instagram'da beğenmeyle değil, kendi ağzımla size duyururum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi! Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi!
Magazin
Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu! Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Önceki Haberler
Ciltteki benlerin sayısı çoğalıyorsa aman dikkat!
Ciltteki benlerin sayısı çoğalıyorsa aman dikkat!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin sağlık durumunu kızı Yasmin anlattı!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin sağlık durumunu kızı Yasmin anlattı!
Masterchef'te sevilen yarışmacı "Burası kurtlar sofrası" deyip çekildi
Masterchef'te sevilen yarışmacı "Burası kurtlar sofrası" deyip çekildi
Bir erkek sizi aramıyorsa...
Bir erkek sizi aramıyorsa...
Az malzeme, çok lezzet: Klasik kek tarifi
Az malzeme, çok lezzet: Klasik kek tarifi
Üzerinde kaşarıyla: Domates çorbası
Üzerinde kaşarıyla: Domates çorbası
Sahte hesapla kendini övmek isteyen Gülben, hatasıyla alay konusu oldu
Sahte hesapla kendini övmek isteyen Gülben, hatasıyla alay konusu oldu
Damla Ersubaşı eşinden kül tablasıyla dayak yemiş! Skandal savunma!
Damla Ersubaşı eşinden kül tablasıyla dayak yemiş! Skandal savunma!
Yorumlar