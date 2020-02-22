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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı!

Rahmetli Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniye yoğun bakıma kaldırıldı.

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı!
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2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı. Yüksek şeker hastası olan Nur'un tedavisine  Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde  devam ediliyor. Nur'un sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Organ yetmzliğinden yoğun bakıma kaldırıldı 

Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Muhterem nur kimdir? 

Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan Nur, "teyze" dediği kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı ve İstanbul Eyüp'e yerleşti. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu. 1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik filminde ilk kez başrol oynadı. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı. Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

 

 

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