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Balık köftesi nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu köfte tarifine bayılacaksınız. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı!

Balık köftesi nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Çalışanlara, vakti olmayanlara, kim uğraşacak balık yapmayla diyenlere harika bir önerimiz var! Yemek yapmaya pek fazla zaman ayıramayanlar için hazırladığımız bu tarif kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacak.Taze yeşillik ve baharatlarla harmanlanan balık köftesi tarifi sizin için adeta biçilmiş kaftan. Lezzetine doyum olmayan bu tarifi denemeye ne dersiniz. Peki balık köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile balık köftesi tarifi. Şimdiden afiyet olsun... 

Malzemeler:

500 gram mezgit fileto, 6 adet taze soğan, 4 adet arpacık soğan, 1/2 demet maydanoz, 1/4 demet dere otu, 1 adet yumurta sarısı, 1/2 çay bardağı galeta unu, 1 adet rendelenmiş limon kabuğu, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığıkarabiber

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Hazırlanışı: 

Derisi ve kılçıklarını temizlediğiniz fileto mezgit balığını bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra çok küçük parçalar halinde kesin. Dereotu ve maydanozu incecik kıyın. Taze soğanları halka halka kesin. Kabuğunu soyduğunuz arpacık soğanları minik küpler halinde doğrayın. Bıçak kıyması dediğimiz hale gelen mezgit parçalarını derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış arpacık ve taze soğan, yeşillikler, yumurta sarısı, galeta unu, rendelenmiş limon kabuğu, köri, tuz ve karabiberi katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırarak yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizde yuvarladıktan sonra bastırarak köfte şeklini verin. Tüm harç bitine kadar aynı işlemi tekrarlayın. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Balık sevdiren köfteleri, kızgın yağda çıtır çıtır, altın sarısı renk alana kadar arkalı önlü kızartın. Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerinde dinlendirdikten sonra ılık olarak servis edin. Yanında yeşilliği eksik etmeden sevdiklerinizle paylaşın.

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