search menu
search
close

Pırasalı mısır unlu börek nasıl yapılır lezzetli ve doyurucu!

Pırasalı mısır unlu börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Mısır unuyla yapılan enfes bir tarif olan pırasalı mısır unlu börek tarifi içeriğimizde...

Pırasalı mısır unlu börek nasıl yapılır lezzetli ve doyurucu!
-A A+

Özellikle Karadeniz'de kış aylarında pırasa ile birlikte mısır unu yemek tariflerinde sıkça kullanılıyor. Yufkaya, hamura ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pırasalı mısır unlu börek sizleri mest edecek. Tarife, damak zevkinize bağlı olarak farklı peynirler de ilave edebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

4 adet pırasa
1 adet havuç
1,5 su bardağı mısır unu
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Pırasaları ince ince doğrayın, rendelediğiniz havuç ile birlikte 3 yemek kaşığı sıvı yağda sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine bir çay kaşığı karabiber ekleyip güzelce karıştırın ve soğumaya bırakın. Bir karıştırma kabının içinde yumurtaları koyup hafifçe çırpın, sonra süt ve sıvı yağı ekleyin. Karışımın içine, mısır unu, tuz ve kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırın. Son olarak, soğuyan kavrulmuş sebzeleri ekleyip bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın ve orta boy yuvarlak bir borcamın içine dökün. Harcı, önceden ısınmış 170 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
2021'in saç trendleri! Bob kesim revaçta! 2021'in saç trendleri! Bob kesim revaçta!
Saç
Ceviz suyunu her gün aç karnına içerseniz bakın ne oluyor! Ceviz suyunu her gün aç karnına içerseniz bakın ne oluyor!
Diyet
En Güncel Galeriler
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Takipçisine atarlı yılbaşı tavsiyesi: Al kırmızı donunu ilerle!
Takipçisine atarlı yılbaşı tavsiyesi: Al kırmızı donunu ilerle!
Bahar banyoda dans etti!Beyaz taytıyla yaptığı hareketlere tepki yağdı
Bahar banyoda dans etti!Beyaz taytıyla yaptığı hareketlere tepki yağdı
Önceki Haberler
Davalık olmuşlardı! Ünlü komedyenden Orhan Kural paylaşımı!
Davalık olmuşlardı! Ünlü komedyenden Orhan Kural paylaşımı!
Azerbaycanlı yönetmenden sürpriz işbirliği
Azerbaycanlı yönetmenden sürpriz işbirliği
Tepkilerin odağındaki Kylie'den göğüs dekolteli paylaşım!
Tepkilerin odağındaki Kylie'den göğüs dekolteli paylaşım!
Saçlarınıza pirinç suyu sürün, sonuç inanılmaz!
Saçlarınıza pirinç suyu sürün, sonuç inanılmaz!
Doğum sonrası estetiği nasıl yapılır?
Doğum sonrası estetiği nasıl yapılır?
Bir dargın bir barışık olan çift yine barıştı! Ayrılığa dayanamadılar!
Bir dargın bir barışık olan çift yine barıştı! Ayrılığa dayanamadılar!
Günün magazin bombası! 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı!
Günün magazin bombası! 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı!
Kalın bağırsak kanseri belirtilerini hemoroidle karıştırmayın!
Kalın bağırsak kanseri belirtilerini hemoroidle karıştırmayın!
Yorumlar