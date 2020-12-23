Pırasalı mısır unlu börek nasıl yapılır lezzetli ve doyurucu!

Özellikle Karadeniz'de kış aylarında pırasa ile birlikte mısır unu yemek tariflerinde sıkça kullanılıyor. Yufkaya, hamura ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pırasalı mısır unlu börek sizleri mest edecek. Tarife, damak zevkinize bağlı olarak farklı peynirler de ilave edebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

4 adet pırasa

1 adet havuç

1,5 su bardağı mısır unu

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Pırasaları ince ince doğrayın, rendelediğiniz havuç ile birlikte 3 yemek kaşığı sıvı yağda sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine bir çay kaşığı karabiber ekleyip güzelce karıştırın ve soğumaya bırakın. Bir karıştırma kabının içinde yumurtaları koyup hafifçe çırpın, sonra süt ve sıvı yağı ekleyin. Karışımın içine, mısır unu, tuz ve kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırın. Son olarak, soğuyan kavrulmuş sebzeleri ekleyip bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın ve orta boy yuvarlak bir borcamın içine dökün. Harcı, önceden ısınmış 170 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.