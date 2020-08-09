Barbunya köftesi nasıl yapılır tam bir protein deposu!

Besleyici ve vegan bir yemek olan barbunya köfteyi daha önce denemediyseniz mutlaka yapmalısınız. Akşam yemeğini hafif lezzetlerle geçirmek isteyenler için harika bir alternatif. Yaz sofralarınıza yaraşır bu tarif üstelik sizi yapım aşamasıyla uğraştırmayacak. Sevdiklerinizle keyfini çıkarmanızı dilediğimiz barbunya köftesi tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

300 gram barbunya(haşlanmış)

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 avuç maydanoz(doğranmış)

Bulamak İçin:

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak İçin:

1 su bardağı sıvı yağ

Servis İçin:

1/2 su bardağıçırpılmış yoğurt

Yapılış aşaması:

Barbunyaları bir tencerede, kısık ateşte, yumuşayana kadar haşlayın. Yumuşamış olan barbunyaları robottan geçirerek püre haline getirin. Bir kaseye püre haline gelmiş olan barbunyayı kkoyun. Üzerine rendelenmiş soğanı, yumurtaları , galeta ununu, kıyılmış maydanozu, kimyonu, pul biberi, tuzu ve karabiberi ilave ederek yoğurun.

30 dakika kadar buzdolabında beklettikten sonra barbunyalı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin. Barbunya köftelerini galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Çırpılmış yoğurt ile beraber sıcak olarak servis edin.