Çıtır turşu kızartması nasıl yapılır böylesini yemediniz!

Çıtır turşu nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kornişon turşuyla hazırlanan oldukça pratik ve ekonomik olan bu tadı bir yiyen bir daha asla vazgeçemiyor. Sadece kornişon turşu değil, fasulye turşusu, bamya turşusu gibi farklı çeşitlerle de bu tarifi deneyebilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda! Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

7-8 adetkornişon salatalık turşusu

1 çay bardağıun

1 çay bardağısüt

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay bardağıekmek kırıntısı

3 yemek kaşığıgaleta unu

1 su bardağısıvı yağ(kızartmak için)

Hazırlanışı:

Salatalık turşularını uzunlamasına yarıya bölün. Kağıt peçeteye veya mutfak havlusunun içine alın ve suyunu çektiğine emin olana kadar dinlendirin.

Bu sırada süt, un, karabiberi bir kaseye alın ve tüm malzemeler birleşinceye dek çırpın. Yayvan bir tabak içerisine de ekmek kırıntıları ve galeta ununu karıştırıp kenara ayırın.Turşuları sütlü karışıma batırın. Bir çatal yardımıyla karışımdan alıp fazla gelen karışımı süzün ve ardından ekmek kırıntılarının içinde yuvarlayın.

Ekmek kırıntılarının iyice yapışması için 2-3 dakika kadar içinde bekletin ki turşuları buladığınız karışıma iyice yapışsın.Sıvı yağı hafifçe derin bir tavaya alın ve güzelce ısıtın. Yağın yeterince kızgın olduğuna emin olduktan sonra ekmek kırıntısıyla kapladığınız turşuları birer birer yağın içerisine atın. Çatal yardımıyla çevirerek her tarafının kızardığına emin olun.Tüm turşuları kızarttıktan sonra fazla yağını almak için kağıt peçete üzerine alın. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyin ve ardından servis edin.