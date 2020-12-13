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Domatesli fesleğen soslu köfte nasıl yapılır büyüleyici bir tat!

Domatesli fesleğen soslu köfte büyüleyici lezzetiyle sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. Peki domatesli fesleğen soslu köfte nasıl yapılır? İşte yapılışı...

Domatesli fesleğen soslu köfte nasıl yapılır büyüleyici bir tat!
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Mis gibi kokusuyla evinizi saracak domatesli fesleğen soslu köfte yapmaya ne dersiniz? İster aileniz ister misafirleriniz için yapabileceğiniz şahane bir tarif. İstediğiniz yemeğin yanında yiyebileceğiniz domatesli fesleğen soslu köfte oldukça da doyurucu. O halde sizleri domatesli fesleğen soslu köfte tarifi için mutfağa alalım. İşte domatesli fesleğen soslu köftenin hazırlanışı!

Malzemeler: 

Köfte için:

500 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet yumurta
1/2 su bardağı parmesan(opsiyonel)
1 çay bardağı galeta unu
1/2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı fesleğen
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kimyon

Sos için:

250 mililitre rendelenmiş domates(domates sos da olur)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı fesleğen
1 tutam fesleğen(üzerine)

Hazırlanışı:

Köfte için su dışında tüm malzemeleri bir kaba alıp yoğurun. Sonrasında ılık suyu azar azar ekleyerek yoğurmaya devam edin. Köfteleri top top yapıp fırın tepsisine alın ve 15 dakika kadar pişirin. Onlar pişerken domates sosuna başlayın. Hatta bu esnada makarnalarınızı da haşlayabilirsiniz. Tavada zeytinyağını ısıtın ve sarımsak ile pul biberi ekleyin.

Sonrasında domates, şeker, tuz ve diğer baharatları ekleyip karıştırın. 10 dakika kadar karıştırarak pişrin. Fırından çıkardığınız köfteleri ekleyin. Güzelce karıştırıp birazcık da beraber kısık ateşte pişirince altını kapatın. Haşlanan makarnalarınızı süzün ve azıcık tereyağı ekleyin. Bir kaba alın ve üzerine soslu kötelerinizi alın. Üzerine fesleğen ekleyip servis edin. Afiyet olsun!

 

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