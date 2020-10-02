Evde tavuk şiş nasıl yapılır tadıyla büyülüyor!

Bugün elmaelma.com okuyucuları için lokum gibi dokusu enfes kokusuyla damaklarda yer edecek bir tavuk şiş tarifi hazırladık. Sevdikleriniz ve misafirlerinizin hayran kalacağı tavuk şişin yapımı düşündüğünüzden çok daha kolay. Malzemeler hazırsa eğer sizleri mutfağa kadar alalım. İşte leziz mi leziz tavuk şiş tarifi!

Tavuk şiş malzemeleri:

500 gram kemiksiz tavuk but(kuşbaşı doğranmış)

1/3 çay bardağı su

1/3 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1/3 çay kaşığı karabiber

1/3 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

2 adet biber

1 adet kuru soğan

Yapılışı:

Salçaları kaba alın, üzerine süt ve suyu ekleyip çırparak eritin. Ardından kendinize göre baharatları ayarlayarak ekleyin. Sarımsağı ince ince doğrayıp ekleyip karıştırın. Zeytinyağını ekleyip karıştırın böylelikle marine sosunuz hazır. Tavukları ekleyip homojen şekilde dağılana kadar karıştırın. Üzerini streçle kaplayıp buzdolabında en az 5-6 saat dinlendirin. Şişlere takmadan önce soğan ve biberi tavuğun boyutu kadar küp küp doğrayıp hazırlayın. Tavukları şişlere takarken biber, tavuk ve soğan olarak takabilirsiniz. Şişleri hazırladıktan sonra tercihen kızgın bir döküm tavada 4 tarafı toplam 12-14 dakika pişecek şekilde çevire çevire ızgara yapın. Afiyet olsun.