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Can Yaman askerden döndü son hali sosyal medyayı salladı!

Libido çıkışıyla gündem olan Can Yaman terhis oldu. Ünlü oyuncunun annesiyle paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

Can Yaman askerden döndü son hali sosyal medyayı salladı!
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'Libido' çıkışı ve İspanya'da kadın hayranına verdiği "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" açıklaması büyük tepki çeken oyuncu Can Yaman askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim olmuştu. Terhis olan Yaman'ın sosyal medya hesabından annesiyle yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. 

''Canım annem'' notuyla paylaştı

Ocak ayının ilk haftasında bedelli askerlik görevini yerine getirmek için İzmir'in Bornova ilçesindeki birliğine teslim olan Can Yaman, iki ay sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu terhis olur olmaz annesiyle çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaman paylaşımın altına ''Canım annem'' notunu düştü. 

Can Yaman askerden döndü son hali sosyal medyayı salladı!

Kısa saçlı ve sakalsız hali dikkat çekimişti 

Askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülenen Yaman'ın, kısa saçlı ve sinek kaydı tıraşlı hali dikkat çekmişti. Askerlik görevini tamamlayan oyuncu, İtalya'daki 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul'dan ayrılacak.

 

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