Pirinç unu maskesi ne işe yarar gözenekleri sıkılaştıran harika tarif!

Şimdi sizlere düzenli olarak uygulandığında ciltte adeta mucizevi etki yaratan pirinç unu maskesinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Ama öncelikli olarak pirinç unu maskesinin ne işe yaradığından bahsedelim. Pirinç unu maskesi ciltteki koyu lekelerin tedavisinde ve aynı zamanda gözeneklerin sıkılaştırılmasında işe yaramaktadır. Özellikle düzenli olarak uygulandığında ciltte gözle görülür bir değişime yol açan bu maskeyi evde hazırlamanız mümkün. Peki pirinç unu maskesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm yapmanız gerekenler!

Malzemeleri:

1 tatlı kaşığı pirinç unu, 3 damla limon suyu, 1 fincan süt

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın. Kremsi bir kıvam elde ettikten sonra ılık su ile nemlendirilmiş cildinize uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra iyice durulayın. Bu maskeyi haftada 2 kere yaparak cilt lekelerinden kurtulabilir ve cilt renginizi beyazlatabilirsiniz.