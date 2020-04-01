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Haşhaşlı çıtır rulo nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Hazır yufka ile 10 dakikada hazırlayacağınız muazzam bir tatlı haşhaşlı rulo. Peki haşhaşlı rulo nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte haşhaslı rulo tarifi!

Haşhaşlı çıtır rulo nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Haşhaşlı tatlı sevenlerin bayılacağı bir tarifle karşınızdayız. Hem pratik hem de lezzetli bir tatlı olan haşhaşlı rulo çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Hazır yufka ile çabucak ve kolayca yapacağınız haşhaşlı rulolara doyamayacaksınız. İşte enfes tadıyla haşhaşlı rulo tarifi!

Malzemeler:

3 adet yufka
1 su bardağı haşhaş
1 su bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta sarısı(üzeri için)

Yapılışı:

Haşhaş, sıvı yağ ve toz şekeri harmanlıyoruz. Bir yufkayı serip üzerine iç harçtan kasık yardımıyla döküp her yerine yayıyoruz. 2.yufkayı da serip her yerine gelecek şekilde iç harçtan döküp sürüyoruz. 3. yufkayı da üstüne koyuyoruz ve 16 eşit parçaya kesip sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dakika kadar kontrollü pişiriyoruz. Afiyet olsun!

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