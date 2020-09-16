Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı? Olay açıklamalar

Haber Global'de "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın Şeyma Subaşı ile evlendiğiniz için pişman mısınız? sorusunu yanıtladı. Ilıcalı, Subaşı ile olan evliliği için "Hiç pişman değilim" yanıtını verdi.

"Şeyma ile evlendiğim için pişman değilim"

Ilıcalı, 'Şeyma Subaşı'yla olan evliliğinden pişman mı?' sorusuna, "Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj" yanıtını verdi.

"Şeyma daha olgunlaştı"

Ünlü televizyoncu sözlerini, "Şeyma'nın hayatı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence. Popülerlikten kaynaklanıyor. Hepimizin yaptığı hataları o da yaptı. Onun yaptığı hataları Türkiye gördü. Daha olgunlaştığını görüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yaşar. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Benim için önemli olan iyi niyet. İyi niyetli insanlarla diyalog kurarım. Niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok insan var" ifadeleriyle sürdürdü.

"Zor zamanında, yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun"

Ilıcalı, dostluklarıyla ilgili olarak da "Eski arkadaşlarımın hepsiyle aynı şekilde devam ediyorum. Yoklukta test edilmiş arkadaşlar onlar. Senin zor zamanında yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun. Hiç param yoktu. Evim de yok. Sorunun olmuyor o zaman. Esat vardı o zaman yanımda. Esatlar'da kalırdım. Beni aileden biri gibi görürlerdi. 1 sene kuzenimde kaldım sonra." diye konuştu.

TV8 satılıyor mu?

Acun Ilıcalı, TV8'in satılacağı yönündeki söylentiler için "Doğru bir yatırım görürsek tamamını satalım gidelim değil ama eğer benim hayallerimin devamı olacaksa olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım şu anda. Masraflı bir kanal değiliz. Televizyon sahibi olmayı yeni öğrendik. Yapımcılığı geliştirdik çok iyi bir noktaya geldik. Benim hayallerim başarılı bir televizyon sahibi olmaktı daha farklı hayallerim de var." dedi.