Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Türkiye'de tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları artık ünlü isimlerde de sık sık görülmeye başlandı. Son olarak koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklayan isim ise Reynmen takma ismini kullanan Yusuf Aktaş oldu.

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını kişisel Instagram hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Reynmen, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.

Pozitif test sonucunu Müslüm Gürses şarkısıyla duyurdu

Fenomen isim Reynmen korona testinin pozitif çıktığını Müslüm Gürses'in "Hoşgeldin" şarkısıyla duyurması ise sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

"İğrenç ve kötü hissediyorum"

Sağlık durumuyla ilgili de konuşan Reynmen, "İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." ifadelerini kullandı.