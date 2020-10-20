Kadınbudu köfte nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Kendine has ismiyle yüzleri gülümseten kadınbudu köfte tarifinin olabilecek en pratik haliyle sizlerle buluşturuyoruz. Sofralarınızı şenlendirecek bu geleneksel lezzetin tadına doyamayacaksınız. Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, baharatları birleştirip pişiriyoruz. Tadına doyum olmayan iri köfteleriniz hazır! İşte leziz mi leziz kadınbudu köfte tarifi...

Malzemeler:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Yarım su bardağı un

Köfteleri kızartmak için;

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

2 adet çırpılmış yumurta

Hazırlanışı:

Pirinci bir tencereye alın ve üzerine su ve tuz ekleyerek, pirinçler hafif yumuşayana kadar kaynatın. Burada kıvamını iyi tutturmak gerekir, pirinçlerin çok yumuşamamasına dikkat edin. Diğer taraftan bir tavaya zeytinyağını alın ve üzerine soğanları küçük küçük doğrayıp soteleyin. Sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar soteleyin. Kıymanın yarısı olan 250 gramını soğanların üzerine alın ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun. Sonra bu harcı soğumaya bırakın. Bir karıştırma veya yoğurma kabına çiğ olan kıymayı alın. Üzerine unu, haşladığınız pirinci, soğuttuğunuz kıymalı harcı, yumurtayı ve diğer baharatları ekleyerek güzelce yoğurun. Üzerini bir streç ile kapatıp yarım saat kadar, buzdolabında dinlendirin. Daha sonra harçtan, yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekil verin. Şekil verdiğiniz köfteyi önce galeta unu dolu bir tabağa, sonra çırpılmış yumurta dolu diğer tabağa ve sonra da sıcak hale getirdiğiniz bir su bardağı sıvı yağ dolu kızartma tavasına atın. Ve servise hazır.