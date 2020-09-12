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Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun, Müge Anlı'yı tehdit etti!

Aleyna Çakır cinayetini araştıran Müge Anlı, genç kadının ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edildi.

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun, Müge Anlı'yı tehdit etti!
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ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olayını işlemeye başladı. Çakır'ın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan eski sevgili Ümit Can Uygun'un kendilerini tehdit ettiğini aktaran Anlı, canlı yayında sert tepki gösterdi.

Sevgilisine şiddet uygulayıp canlı yayın yaptı

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulundu. Olayın ardından Çakır'ın cansız bedenini bulan sevgilisi Ümitcan Uygun'un 17 Nisan'da genç kızı bayıltana kadar dövdükten sonra canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Müge Anlı tehditlere rest çekti!

Tüyler ürpertici olayın detaylarını araştıran Müge Anlı ise bugün yayınlanan programında Ümitcan Çakır'ın ekibini ve kendisini tehdit ettiğini kanala silahla geleceğini söylediğini anlattı. Gelen tehdide sessiz kalmayan Anlı, "İstersen yanıl da gel. Allah seni bir daha yanıltsın. Bir kere yanıldın kızı dövdün canlı yayın yaptın ya... Gelsene, gel, hadi gel... Yaşın da küçük sana da acıyorum. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın" dedi.

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