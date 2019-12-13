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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mini etekli fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, mini etekli fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mini etekli fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
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Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen genç oyuncu Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli fotoğraflarına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan son pozu ile adından yine söz ettirmeyi başardı. Zeynep Alkan, dün mini etek ve askılı elbisesiyle bacak bacak üstüne atarak poz verdi. Alkan, verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mini etekli fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır. Zeynep Alkan'ın rol aldığı Kırk Yalan filmi 20 Aralık'ta vizyona girecek.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mini etekli fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

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