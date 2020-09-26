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Çikolatalı pişi tarifi tadına doyum olmaz! 

Çikolatalı pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarınızda siz de bu lezzete yer açmalısınız.İşte çikolatalı pişi tarifi! 

Çikolatalı pişi tarifi tadına doyum olmaz! 
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Haftasonu sofralarında uzun uzun kahvaltı yapmayı kim sevmez ki? Kahvaltılarınızda farklı türden şeyler yemeyi sevenlerdenseniz bu tarifimize mutlaka göz atmalısınız. Çikolatalı pişi tarifi sıcacık demlenmiş bir çayın yanına çok yakışacak. Onun mayalanmasını kim bekleyecek dediğinizi duyar gibiyiz. Size vereceğimiz bu pişi tarifi mayalanmasını bekleyemeyecek kadar vakti dar olanlara geliyor. Peki çikolatalı pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile çikolatalı pişi tarifi! 

 MALZEMELER: 500 gramun, 1 paketinstant maya, 250 ml.su, 1/4 çay kaşığıtuz, 2 yemek kaşığızeytinyağı, 1 çay kaşığışeker, 5 su bardağıkızartma yağı, 200 gramçikolata kreması (içine doldurmak için)

Püf Noktası; Kış aylarında tarifi uygularken ılık su kullanmak mayalanma süresini kısaltacaktır.

HAZIRLANIŞI: Unu geniş bir kaba eleyin. Suyu hafif ılıtın ve diğer malzemelerle beraber una ilave edin. Hamuru pürüzüsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun.
Yoğurduğunuz kabın içinde mayalanmaya bırakın. Üzerine nemli ve temiz bir bez örtün. Kızartma yağını ocağa alın ve kızdırın. Hamurdan parçalar kopararak avuç içinize yerleştirin. Kaşık yardımıyla sürülebilir çikolata kremasından yerleştirin. Bohça şeklinde iyice kapatın. Kızmış yağın içinde kızarana kadar kızartın. İşte bu kadar basit, afiyet olsun!

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