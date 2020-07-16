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Sosyal medya düzenlemesini savunan Beren Saat: Birtakım düzenlemeler olabilir!

Beren Saat, sosyal medyada "vatan haini" ilan edildiğini hatırlatıp, hükümetin sosyal medya düzenlemesini savundu. Saat, "Birtakım düzenlemeler olabilir" dedi.

Sosyal medya düzenlemesini savunan Beren Saat: Birtakım düzenlemeler olabilir!
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Ünlü oyuncu Beren Saat, son günlerde gündemde olan sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu. Saat, "Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim. O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak." diye konuştu.

"Siber zorbalıkla mücadele için nefret söylemleri azaltılmalı"

YouTube'da Ayşegül Doğan Soruyor programının konuğu olan Saat, önemli açıklamalarda bulundu. Saat, geçtiğimiz yıllarda bir dönem kendisinin de sosyal medyada vatan haini ilan edilmesi ve gündemdeki sosyal medya düzenlemesi hakkında şunları dile getirdi: Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak. İnsanlara siber zorbalık yapmayacak bir sakinliği, dinginliği, pozitif eleştirmeyi öğretmek lazım. Bu örnek teşkil eden her figür için gereklidir. Bunu sadece liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar, önce mecliste yumruklar atılmasın, düşünerek konuşalım.

"Vatan haini ilan edildiğim zaman çok incindim"

Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim. O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir."

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