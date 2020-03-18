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Mercimekli borani nasıl yapılır enfes lezzet!

Mercimekli borani, lezzetli, doyurucu ve pratik! Bir yemekten başka ne istenebilir ki? İşte nefis mercimekli borani tarifi!

Mercimekli borani nasıl yapılır enfes lezzet!
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Mercimekli borani, en az mantı kadar lezzetli, üstelik doyurucu ve pratik bir tarif arayanlar için harika bir yemek. Eriştesi, mercimeği ve sarımsaklı yoğurduyla mercimek boraninin tadına doyamayacaksınız. Peki mercimek borani nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane lezzet mercimek borani tarifi!

Mercimekli borani için malzemeler:

2 su bardağı erişte
1 su bardağı yeşil mercimek
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Bir gece önceden suda beklettiğiniz mercimekleri bir tencereye alın ve üstlerini geçecek kadar su koyun. Ocağın altını açın ve mercimekler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika bu şekilde haşlayın.

Erişteleri ayrı bir tencereye alın ve üstlerini geçecek kadar sıcak su ekleyin, bir miktar da tuz serptikten sonra, ocağın altını açın ve kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar bu şekilde haşlayın. Erişteleri sudan alın ve süzün.

Haşlanmış mercimekleri de süzün ve haşlanmış eniştelerle birlikte karıştın. Bir kasede yoğurda sarımsağı rendeleyin ve güzel karıştırdıktan sonra, mercimekli eriştelerle de karıştırın. Bir tavaya tereyağını alın ve yağ eriyince içine kırmızı toz biberi atın, hafif köpürünce altını kapatın. Kızdırdığınız kırmızı biberi hazırladığınız yoğurtlu erişteli mercimeklerin üstüne gezdirin ve servis edin. Afiyetler olsun!

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