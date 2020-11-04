Patates borani nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!

Elmaelma.com olarak bugün de her evde olan malzemelerle yapılan, oldukça pratik enfes bir tarif hazırladık: Patates borani. Hem meze hem de ana yemek olarak tüketebileceğiniz patates borani tarifine sevdikleriniz ve misafirleriniz bayılacak. Patates borani tarifi için sizleri mutfağa alalım! İşte dumanı üstünde enfes patates borani tarifi...

Patates borani malzemeleri:

2 adet büyük boy patates(haşlanmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan(küp doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Domates Sos İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Üzeri İçin:

1 kase sarımsaklı yoğurt

1/4 demet maydanoz(kıyılmış)

Hazırlanışı:

Domates Sos Yapılışı: Bir sos tenceresine sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. Üzerine salçayı ekleyip 30 daniye kadar kavurun. Ardından domates püresi, tuz ve suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Domates sosunuz hazır.

Patates Borani Yapılışı: Haşlanmış patatesleri rendeleyin. Bir tavada sıvı yağını ısıtın. Küp soğanları üzerine ekleyip 3-4 dakika kadar kavurun. Ardından ocağın altını kısıp patatesleri ekleyin ve soğanlarla beraber karıştırın. Soğanlı patates karışımını tuz, karabiber ve kırmızı toz biberle tatlandırın. Tavayı ocaktan alıp karışımı oda sıcaklığında soğutun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar olacak şekilde parçalar kopartın ve elinizde yuvarlayın. Karışımın elinize yapışmaması için sıvı yağ ile ellerinizi yağlayın. Hazırladığınız topları bir serrvis kasesine koyun. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates sosunu ekleyip maydanoz serpiştirerek servis edin.