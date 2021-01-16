Ramo'nun Cihangir'i Olgun Şimşek diziye veda ediyor şoke eden ayrılık!

Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ramo'da Cihangir karakterine can veren Olgun Şimsek diziye veda ediyor.

BEKLENMEDİK BİR AYRILIK ŞOKU!

Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Ramo'nun 28. bölümünde hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek diziden ayrılıyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo'nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir'i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir'in evinden Sibel'i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir.

İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir'in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir'in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir'i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.