search menu
search
close

Ramo'nun Cihangir'i Olgun Şimşek diziye veda ediyor şoke eden ayrılık!

Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ramo'da Cihangir karakterine can veren Olgun Şimşek diziye veda ediyor.

Ramo'nun Cihangir'i Olgun Şimşek diziye veda ediyor şoke eden ayrılık!
-A A+

Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ramo'da Cihangir karakterine can veren Olgun Şimsek diziye veda ediyor. 

BEKLENMEDİK BİR AYRILIK ŞOKU! 

Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Ramo'nun 28. bölümünde hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek diziden ayrılıyor. 

 RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo'nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir'i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir'in evinden Sibel'i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir.

İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir'in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir'in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir'i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çaycı Hüseyin saçlarını boyattı, stilini değişti! Yok böyle değişim! Çaycı Hüseyin saçlarını boyattı, stilini değişti! Yok böyle değişim!
Magazin
Ebru Polat hesabındaki paralar yok olunca çılgına döndü! Meğer... Ebru Polat hesabındaki paralar yok olunca çılgına döndü! Meğer...
Magazin
En Güncel Galeriler
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk meğer bakın kimmiş olay detaylar!
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk meğer bakın kimmiş olay detaylar!
Bir dönem podyumların yıldızıydı! Çöpleri karıştırırken görüntülendi!
Bir dönem podyumların yıldızıydı! Çöpleri karıştırırken görüntülendi!
Gören dönüp bir daha baktı! Tül elbisesiyle cesur paylaşımı olay oldu!
Gören dönüp bir daha baktı! Tül elbisesiyle cesur paylaşımı olay oldu!
Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den bomba itiraf!
Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den bomba itiraf!
Taytı çekti, kendini spora verdi! Songül Karlı'dan bomba paylaşım!
Taytı çekti, kendini spora verdi! Songül Karlı'dan bomba paylaşım!
Önceki Haberler
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı!
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı!
Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren'den konuşulacak yorum!
Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren'den konuşulacak yorum!
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı!
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı!
Astımın çaresi bu besinde!
Astımın çaresi bu besinde!
Gür kaşlara sahip olmanın 5 doğal yolu!
Gür kaşlara sahip olmanın 5 doğal yolu!
Gluten intoleransına sahip olduğunuzun 10 işareti!
Gluten intoleransına sahip olduğunuzun 10 işareti!
En lezzetlisi: Gerçek salep tarifi!
En lezzetlisi: Gerçek salep tarifi!
Yorumlar