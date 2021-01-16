Karda kaymamak için neler yapılmalı işte 10 altın kural!

Yerler karla kaplı olduğunda mevsimin güzelliğinin tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkmaktan daha güzel bir şey yoktur. Öte yandan dondurucu yağmur, buzlu yüzeyler ve kar yığınları kışın dışarı çıkanları bekleyen tehlikelerdir. Çünkü yürürken kayma ve düşme, çok sayıda yaralanmaya yol açabilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Aybars Tekcan, kışın açık havada yürümeyi daha güvenli hale getirilebilecek 10 basit önlemi sıraladı



1-Uygun ayakkabı giyin

Uygun ayakkabılar tüm ayağın zeminin oturmasını sağlamalı ve tabanında görünür çıkıntılara sahip olmalı. Pürüzsüz, düz tabanlı ve ağır ayakkabılardan kaçının.



2-Küçük adımlarla yürüyün.

Kar veya buzda yürürken küçük adımlarla yürüyün. Hafif derecede öne doğru eğilin. Bu sizin gövde ağırlık merkezini hafif öne alınmasına yol açacaktır. Merdivenden inerken, korkulukları sıkıca tuttuğunuzdan ve her adımda ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere bastığınızdan emin olun.

3-Ellerinizi ceplerinizden çıkarın

Düşmeye hazırlıklı olun. Eğer düşerseniz, uyluk, kalça ve omuzunuza sıralı temaslarla düşün. Kendinizi desteklemek için uzanmış kolları kullanmaktan kaçının.



4-Dizlerinizi biraz bükülü tutun.

Bu, ağırlık merkezinizi yerden daha düşük tutacak ve bu da vücudu daha da dengeli olmasını sağlayacaktır.

5-Görmek ve görülmek için aksesuar kullanın

Karın yansıtıcı ışığında görebilmeniz için güneş gözlüğü takın .Ayrıca sürücülerin sizi kolayca görebilmesi için parlak bir palto veya eşarp kullanın.



6-Duyabildiğinizden emin olun.

Çevreyi görmek önemli olmakla birlikte yaklaşan trafiği ve diğer sesleri duyabildiğinizden de emin olmak istersiniz. Yaklaşmakta olan trafiği veya kar temizleme ekipmanını duymanızı engelleyebilecek müzik dinlemekten veya sohbet etmekten kaçının.

7-Islak kaldırıma (siyah buz) karşı dikkatli olun

Genellikle sabahları, gölgeli noktalarda veya gün boyunca güneşin parladığı alanda eriyen kar gece donarak buz haline gelebilir.



8-Binalara girerken zemine bakın

Okul, iş, alışveriş merkezi gibi varış noktalarınıza geldiğinizde binaya girerken yere baktığınızdan emin olun. Zemin erimiş kar ve buz ile kaygan olabilir. Ayakkabılarınızdaki karı temizleyerek bina içine girin. Bina içindeki pürüzsüz zemin kaymanıza neden olabilir.

9-Kestirme yollardan kaçının

Aceleniz varsa kısa yollar iyi bir fikirdir ancak yerde kar ve buz varsa kötü bir fikir olabilir. Bu kestirme yollar daha az kullanıldığından kar ve buz temizlenmesi genellikle yapılmamaktadır. Bu durum sizi tehlikeye atabilir.



10-Yürüdüğünüz yerin yukarısına bakın

Neyin altında yürüdüğünüze dikkat edin. Çatı ya da tentelerde eriyen kar veya buz aşağıya düşerek yaralanmalara neden olabilir.

KAYNAK:PEMBENAR