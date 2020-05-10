Ramazan menüsü için iftar tarifleri bu lezzetler bambaşka!

Elmaelma.com olarak sizlere Ramazan menüsü için birbirinden lezzetli iftar menüsü hazırladık. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarif midenize bayramı yaşatacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda birbirinden lezzetli yemek tarifleri. Şimdiden afiyetler olsun.

Un Çorbası

Malzemeler



5 adet domates, 3 çorba kaşığı yağ, 1,5 kahve fincanı un, 8 bardak su, 3 yumurta sarısı, 1 bardak süt, tuz



Tarifi



Beş adet domatesin kabukları soyulup, yağ koymadan püre haline getirene kadar pişirilir. Üç çorba kaşığı yağda bir buçuk kahve fincanı un pembeleştirilir. Sonra azar azar sekiz bardak et suyu ve domatesleri katıp, tuz koyarak pişirilir. Üç yumurtanın sarısını bir bardak sütle iyice çırpıp durmadan karıştırılarak çorbaya azar azar katılır. Hepsini kattıktan sonra biraz daha kaynatılıp ocaktan indirilir.

Muhallebili Kadayıf

Malzemeler



300 gram kadayıf, 6 yemek kaşığı toz şeker, 5 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı doğranmış ceviz



Muhallebisi için



1 kg süt, 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 türk kahvesi fincanı toz şeker, 1 yumurt, 1 paket vanilya, 1 küçük paket krema



Tarifi



Öncelikle krema hariç tüm malzemeyi derin bir kapta muhallebi gibi pişirip soğutun. Soğuduktan sonra içine kremayı ekleyip mikserle iyice karıştırın. Daha sonra, kadayıfın yarısını büyük dikdörtgen borcama serin. Üzerine muhallebiyi yayın. Son olarak da kalan kadayıfların hepsini borcamı kaplayacak şekilde serin.

Havuçlu Börek

Malzemeler



4 adet yufka, 3 adet orta boy havuç, 1 dilim beyaz peynir, 2 yemek kaşığı doğranmış maydonoz, 1 yemek kaşığı sıvıyağ



Sosu için: 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 tatlı kaşığı susam



Tarifi



Havuçların kabuklarını soyup rendeleyin. Tavaya sıvıyağ alıp kızdırın. Havuçlar yumuşayıncaya kadar tavada kavurun. Kavrulan havucu ocaktan indirip soğuması için bekletin. Beyaz peyniri çatalla ezin. Soğumuş havuç, beyaz peynir ve maydanozu karıştırın. Sosunu hazırlamak için yoğurt, susam, yumurta sarısı ve sıvıyağı karıştırın. Yufkaları ortadan ikiye kesin. İki yufkayı üst üste serip yoğurtlu sosu sürün. Tam ortasına havuçlu harç koyun. Rulo biçiminde sarın. Yufka ve harç bitene kadar aynı işlemi yapın. Yağlanmış fırın tepsisine börekleri yerleştirin. Kalan yoğurtlu sosu böreklerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

4 adet yufka, 3 adet orta boy havuç, 1 dilim beyaz peynir, 2 yemek kaşığı doğranmış maydonoz, 1 yemek kaşığı sıvıyağ



Sosu için: 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 tatlı kaşığı susam



Tarifi



Havuçların kabuklarını soyup rendeleyin. Tavaya sıvıyağ alıp kızdırın. Havuçlar yumuşayıncaya kadar tavada kavurun. Kavrulan havucu ocaktan indirip soğuması için bekletin. Beyaz peyniri çatalla ezin. Soğumuş havuç, beyaz peynir ve maydanozu karıştırın. Sosunu hazırlamak için yoğurt, susam, yumurta sarısı ve sıvıyağı karıştırın. Yufkaları ortadan ikiye kesin. İki yufkayı üst üste serip yoğurtlu sosu sürün. Tam ortasına havuçlu harç koyun. Rulo biçiminde sarın. Yufka ve harç bitene kadar aynı işlemi yapın. Yağlanmış fırın tepsisine börekleri yerleştirin. Kalan yoğurtlu sosu böreklerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.