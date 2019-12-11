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Ballı suyun faydaları neler sindirim sistemini düzenliyor!

Suya bal katıp içmenin insan sağlığı üzerindeki faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ballı su içmenin 5 faydası!

Ballı suyun faydaları neler sindirim sistemini düzenliyor!
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Suya bal katıp içmenin ne gibi faydaları bulunduğunu biliyor muydunuz? İnsan sağlığı açısından oldukça fayda sağlayan bu durumun sonucuna siz de çok şaşıracaksınız. Sindirim sisteminizi düzenlemesinden tutun da çabucak kilo vermenizi sağlamasına kadar pek çok konuda fayda sağlayan ballı suyun bilinmeyen yararlarını sizler için araştırdık. 

Kuru öksürüğü anında kesiyor 

Boğazınız ağrıdığında ve tahriş olduğunda, ılık ballı su boğazınızIarınızı  yatıştırır. Ve eğer öksürüğünüz boğazınızın tahriş olmasından kaynaklanıyorsa, kuru öksürüğünüzü keser.

Sindirimi düzenliyor 

Ballı su aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı oluyor. Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan ballı su yapılan araştırmalara göre, bakterilerin antibiotik ilaçlara karşı olan direncini kırabiliyor!

Enerji veriyor 

Sabahları içeceğiniz 1 bardak ballı su anında enerjinizi artırır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar!Bal, anında enerji verirken, karışımdaki su, susuz kalmanızı önler. 

 

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