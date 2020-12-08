Tavuklu kereviz salatası nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

İçerisinde bol miktarda A vitamini bulunan kereviz, kışın en sağlıklı sebzeleri arasında yer alıyor. Zeytinyağlı tarifleriyle yemeye alışık olduğumuz kerevizi bu kez salata olarak tüketmeye ne dersiniz? Tadına bayılacağınız tavuklu kereviz salatasının yapılışı da oldukça pratik. İster öğün olarak ister salata olarak yemeklerin yanında yiyebileceğiniz tavuklu kereviz salatası tarifi...

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

1 adet orta boy kereviz

0.5 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

1.5 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle tavuk göğsünü küçük bir tencereye alın ve üstünü geçecek kadar su ekleyin. Ocağın altını açın ve tavuk göğsü yumuşayana kadar haşlayın. Yaklaşık 15 dakika. Kerevizin kabuğunu soyun ve derince bir kabın içerisine rendeleyin. Üstüne yoğurdu, mayonezi ve tuzu ekleyin. Ardından da üstüne sarımsağı rendeleyin ve güzelce karıştırın. Pişmiş olan tavuk etini alın ve elinizle güzelce didikleyin. Didiklediğiniz tavuk etlerini de hazırladığınız kerevizli karışıma ilave edin. Üstüne ince ince doğranmış maydanoz ve kırık ceviz içlerini de ekleyin, güzelce karıştırın ve servis edin.