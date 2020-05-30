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Tirit kebabı nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!

Hem görünüşüyle hem de tadıyla sizi kendisine hayran bıraktıracak enfes bir tarifle karşınızdayız. Bu tada hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı ve malzemeleri!

Tirit kebabı nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!
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Tirit kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Misafirlerinizi hem sunumla hem de ağızlarda kalan enfes bir tadla mest etmeye ne dersiniz? Bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Hala denemediyseniz çok pişman olabilirsiniz. İşte sizi kendine hayran bıraktıracak tirit kebabının malzeme listesi ve hazırlanışı. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

Kebap için:

100 gram
Tereyağı
8 dilimekmek
300 gramkıyma
1 adetkuru soğan
1 yemek kaşığıdomates salçası
1 adetdomates
1 çay kaşığıtuz
1 çay kaşığıkimyon
1/2 çay kaşığıkarabiber

Üzeri için:
50 gram
Tereyağı
1 tatlı kaşığıtoz kırmızı biber

Servisi için:
500 ml.et suyu
1 kaseayıklanmış maydanoz(arzuya göre)
1 kase
Süzme Yoğurt(arzuya göre)

Hazırlanışı: 

Tüm malzemelerinizi hazırlayın.Ekmekleri küp küp dilimleyin. 50 gram Sütaş Tereyağı'nı eritin ve fırın kabına aldığınız ekmeklerin üzerine gezdirip hafifçe karıştırın. Fırının ızgara ayarında 180 derecede 15 dakika kadar fırınlayın.Bir tavaya 50 gram Sütaş Tereyağı'nı ekleyin, eridikten sonra kıymalarınızı ekleyin ve orta ateşte kavurmaya başlayın.Kıymalar renk alıp suyunu saldıktan sonra küp küp doğramış olduğunuz soğanları ekleyin.Soğanlar yumuşayınca önce salçayı ekleyip karıştırın. Ardından küp küp doğramış olduğunuz domatesleri ekleyin.Ardından baharatlarını ekleyerek güzelce karıştırın. Bu şekilde 4-5 dakika daha kısık ateşte pişirin.Üzeri için 50 gram Sütaş Tereyağı'nı bir sos tavasında eritin ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberle karıştırın.Küp kesip fırında kıtır hale getirdiğiniz ekmeklerin servis tabağınıza alın. Isıtmış olduğunuz et suyunu bir kepçe yardımıyla tabaklara dağıtın. Arzuya göre üzerine Sütaş Süzme Yoğurt'u ekleyin.Son olarak kıymayı eşit olarak dağıtın. Sütaş Tereyağı ile hazırlamış olduğunuz sosu üzerine gezdirin. Maydanozları serpiştirip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

 

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