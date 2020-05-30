Saba Tümer kimdir Marcus Schenkenberg pişmanlığı elimden kaçırmasaydım çocuk yapardım!

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Saba Tümer, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü sunucu yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. Tümer, Hollandalı manken Marcus Schenkenberg ile ilgili, "Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım" diyerek herkesi şaşırttı.

''Benimle gel deseydi valizimi toplar giderdim''

Hollandalı manken Marcus Schenkenberg'i 2005'te TV'deki programında ağırladığını belirten Tümer, "Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım" dedi. Schenkenberg'i elinden kaçırdığını, ünlü mankenden çocuk yapabileceğini söyleyen Tümer, 2013 yılında da İspanyol dansçı Joaquin Cortez ile de bir araya geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bana 'Benimle İspanya'ya gel' dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte."

Saba Tümer kimdir?

Saba Tümer 5 Aralık 1970'ta Alsancak, İzmir'de doğmuştur. Sunucu ve gazetecidir. Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanmıştır. Okulu bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı. Altı ay Ege TV'de çalışıp sonrasında 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar yazdı.