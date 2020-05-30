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Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu yarışmadan kazanacağı para dudak uçuklattı!

Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, yeni sezonda Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin isimli yarışmada jüri üyeliği yapacak.

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu yarışmadan kazanacağı para dudak uçuklattı!
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Diva lakaplı ünlü ses sanatçısı Bülent Ersoy ekranlara geri dönüyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen şarkıcı eni sezonda Show TV'de yayınlanmaya devam edecek olan Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi olacak.

Alacağı para dudak uçuklattı 

Bülent Ersoy ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz sanatçı, Show TV'de hafta içi her gün yayınlanacak olan Kuaförüm Sensin'in adlı yarışmada jüri üyeliği yapacak. Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu yarışmadan kazanacağı para dudak uçuklattı!

İmza atmadan önce dualar etti 

Yeni sezon için Global Medya'nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile dudak uçuklatan bir fiyata el sıkışan Bülent Ersoy'un, 'Kuaförüm Sensin' programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu yarışmadan kazanacağı para dudak uçuklattı!

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