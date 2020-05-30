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Acun Ilıcalı eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya rest çekti onunla asla çalışmam!

Acun Ilıcalı, kendisine küfür ve hakarette bulunduğu için davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya rest çekti.

Acun Ilıcalı eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya rest çekti onunla asla çalışmam!
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 Acun Ilıcalı, önceki gün Cüneyt Özdemir ile canlı yayın yaparak hakkında merak edilen soruları cevapladı. Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında da bomba açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, bir dönem kendisine küfür ve hakarette bulunduğu için davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın yeniden yarışmaya katılacağına dair iddialara "Yapımlarımda ona asla yer vermem" diyerek resti çekti. 

''Herhangi bir yapımımda na yer vermem'' 

Cüneyt Özdemir, sosyal medya kullanıcılarından gelen Taner Tolga Tarlacı sorusunu Ilıcalı'ya yöneltti. Daha öncede kendisine hakaret ve küfür ettiği için Tarlacı ile davalık olan Ilıcalı "Şahsım hakkında söylediği o çirkin sözlerden sonra ona herhangi bir yapımımda asla yer vermem. Allah onun da gönlüne göre versin" dedi.

Eski Survivor yarışmacısı hakkında bomba itiraf: Onunla asla çalışmam!

''Survivor'da yarışması söz konusu bile değil'' 

Taner Tolga Tarlacı'nın gelecek sene Survivor'da yarışıp yarışmayacağı hakkındaki soru üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. O şahsın benimle ilgili söylediği çirkin sözlerden sonra onunla bir yapımda çalışma şansım yok" ifadelerini kullandı.

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