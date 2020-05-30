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İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti!

Karantina sürecini birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti ilişkilerinde ilk krizi yaşadı.

İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti!
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Karantina sürecini birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti ilişkilerinde ilk krizi yaşadı. Geçtiğimiz günlerde tartıştıktan sonra birlikte yaşadıkları evi terk edip ayrı ayrı şehir dışına çıkan çift, ayrılığa birkaç gün dayandıktan sonra barıştı.

Yaşadıkları evi terk ettiler 

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz çıkan tartışmanın ardından kendi evini terk ederek Bodrum'a gitti. Sarıkaya ise bunun üzerine Çanakkale'ye gitti. Ayrılığa birkaç gün dayanan Yılmaz, soluğu sevgilisinin yanında aldı. Yaşanan tartışma sonrası barışan çift, Çanakkale'de yeniden bir araya geldi. Yılmaz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti!

Yoğun iş temposu kavgaya neden oldu 

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinin ilişkisini ortaya çıkaran 2. Sayfa programının sunucuları, Serenay'ın evde dahi devam eden yoğun iş temposundan dolayı Yılmaz'la ilgilenemediği için aralarında gerginlik yaşandığını söyledi.

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