Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tırnaz kimdir bomba fotoğraf!

Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni bir aşka yelken açı. Talu, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.

Aşkını sosyal medyadan duyurdu

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti. Deren Talu sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptı. Baran Tırnaz'ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.