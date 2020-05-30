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Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı çok şanslıyım!

Şeyma Subaşı,sosyal medya hesabından tek celsede boşandığı eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü yayınladığı duygusal mesajla kutladı.

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı çok şanslıyım!
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Şimdilerde sevgilisi Guido Senia ile tatil yapan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Hayatımızda olduğun için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

''Hayatımızda olduğun için çok şanslıyım'' 

Acun Ilıcalı ile Melisa'nın da olduğu bir kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Şeyma Subaşı, İngilizce olarak yazdığı kutlama mesajında "Benim biricik, bir bebek kadar nazik babam. Dünyanın en sevimli ve en başarılı babası. İyi ki doğdun ve çok daha başarılı olacağın bir yıl diliyorum. Hayatımızda olduğun için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımı... 

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı çok şanslıyım!

Acun, Şeyma'nın anneliğini övmüştü 

Geçtiğimiz gün Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın anneliğini çok beğendiğini belirterek "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bence mutlu bir evlat yetiştiriyoruz. İkimizinde bu konuda çabası büyük" demişti.

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