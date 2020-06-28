Aşık olduğunuzu gösteren işaretler!

Bazen öyle durumlar yaşanıyor ki karşınızdaki kişiye aşık olup olmadığınızı sorgulamanıza neden oluyor. Aşk her ne kadar anlatılması güç bir konu olsa bile fiziksel ve ruhsal belirtiler adını koymaya yardımcı olabiliyor. Bu noktada karşınızdaki kişiye aşık olup olmadığınızı gösteren en temel işaretleri Elmaelma.com okurları için listesini çıkardık! Hissettiğiniz duyguların aşk mı yoksa basit bir hoşlantı olup olmadığını anlamak için aşağıdaki işaretlere göz atabilirsiniz.

Gözlerinin İçine Ne Kadar Bakıyorsun?

Göz teması deyip geçmeyin. Uzun süreli göz temasları çiftlerin arasındaki bağı güçlendiren güçlü bir çekimdir. Bilimsel olarak kanıtlanan bu durum sizi sürekli onun gözlerinin içine bakmaya itecektir. Eğer ki karşınızdaki kişi de bu bakışmalara karşılık veriyorsa aşıksınız demektir!

Erken Planlamalar Başladı Mı?

Hayatımızda her zaman olmasını istediğimiz kişilerle hayal kurup aylar öncesinden planlamalar yapıyoruz. Sizde karşınızdaki kişiyle şimdiden geleceğe dair tatil veya bir etkinlik planlamalarına başladıysanız aşk kapınızı çoktan çalmış.

Geçmişi Eskisi Kadar Yoğun İredelemiyorsanız

Geride bıraktığınız ilişkinin bitme nedenini eskisi kadar irdelemiyor ve umursamıyorsanız bu duygularınızı yoğun bir şekilde başka birine yönlendirdiğinizin kanıtıdır.

Onun Mutluluğu Sizi Mutlu Ediyorsa

Karşınızdaki kişinin mutlu olduğu anlarda iyi hissediyorsanız onu mutlu etmek için elinizden geleni yapmak için fırsat kovalayanlardansanız aşk çanları çalıyor demektir.

Ufak Fedakarlıklar Başladıysa

Bu önceki ifadeyle el ele gider. Sevgiliniz hasta olduğunda dışarı çıkmak yerine onunla ilgilenmek istmeniz de aşık olmanın bir belirtisidir. Yine de dikkatli olun, bunun gibi küçük fedakarlıklar tamam ama her konuda fedakarlık yapmak ve kendi isteklerinden vazgeçmek bir süre sonra sizi mutsuz edecektir.

Daha çok terliyorsanız (Mide Bulantıları veya Hızlı Kalp Atışları)

Evet, yanlış duymadınız. Araştırmalar, aşık olduğunuzda hasta ve endişeli hissedebileceğiniz hatta daha fazla terleyebileceğinizi ortaya koydu.Gelecek fikri

Sevgiliniz ile beraber bir gelecek hayal etmek sizi mutlu ediyorsa aşık olmaya başladınız ya da çoktan oldunuz bile!

Ağrı eşiğiniz artar

Bilimsel araştırmalar, aşık olanların olmayanlara oranlara ağrı eşiklerinin daha yüksek olduğunu söylüyor.