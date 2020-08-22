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Demet Akalın, Erdoğan'ın doğalgaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunun müjdesini verdi. Demet Akalın ise "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu.

Demet Akalın, Erdoğan'ın doğalgaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın açıklamanın ardından ünlü isimler de sevinçlerini sosyal medyadan gösterdi. Şarkıcı Demet Akalın'ın sorduğu soru ise tebessüm ettirdi. Akalın, "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor?" dedi.

Ünlü isimlerden sevinç paylaşımları

Oyuncu Hasan Kaçan ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sonsuz şükürler olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak "Helal" notunu düştü.

Metin Şentürk de müjdeden sonra duygularını paylaştı ve "Türkiyemiz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi.

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