Bir erkeği aşık etmenin yolları neler harekete geçin!

Konu aşık olduğunuz insan olduğunda, bir an önce ona kavuşmak, onun da size aşık olmasını istemeniz çok doğal. Eğer hoşlandığınız erkeği kendinize hayran bırakmak istiyorsanız bunun yolları düşündüğünüzden çok daha basit. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da önce pozitif olmak ve kendinizi sevmeniz şart. Sizin için hoşlandığınız kişinin size aşık olmasını sağlayacak önerileri paylaştık...

Harekete geçin



Her zaman ilk adımı erkeklerden beklemeyin. Sevdiğiniz insan için bu sefer harekete geçen siz olun. Erkekler de en az kadınlar kadar ilgi görmek ister. Eğer bir erkekten hoşlanıyorsanız, onun size gelmesini beklemeyin. Duygularınızı belli edin ve ilk adımı atın. Aynı şey ilişkiniz için de geçerli. Her zaman onun sizi aramasını, sürprizler yapmasını beklemeyin. Ansızın iş yerine giden bir çiçek tıpkı kadınlar gibi erkekleri de mutlu eder.

Kendinizi, vücudunuzu sevin

Kendinizi birine hayran bıraktırmanın yolu bedeninizi sevmekten geçiyor. Hangi bedene sahip olursanız olun, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeli ve sevmelisiniz. Herkes iyi hissettiği bedende olmalı. İsterseniz spor salonunda saatler harcayın, isterseniz göbeğiniz olsun. Önemli olan sizin ne istediğiniz. Siz kendinizi severseniz emin olun partneriniz de sizi fazlasıyla sever.

Kararlı olun

Karakterinizi, fikirlerinizi kimse için değiştirmeyin. Eğer bir şey sizin için doğru ise onu savunmaktan asla vazgeçmeyin. Bir düşünün, Rihanna tüm dünyada ‘kötü kız’ olarak bilinir ancak ona hayran olmayan çok az erkek vardır.

Özgüven önemli bir unsur

Özgüven, daha önce bahsettiğimiz ‘kendini sevmek’ maddesiyle tamamen doğrudan bağlantılı. Öz güven hayatınızın her alanında olması gereken bir şey. Özel hayatınızda, kariyerinizde, sosyal ilişkilerinizde öz güvenli bir duruş sergilemeniz, partnerinizin size hayran olmasını sağlar. Unutmayın kendi ayakları üzerinde durabilen öz güvenli bir kadından daha fazla seksi bir şey yoktur.

Erkekler sadakati önemsiyor

Sadakat, bir ilişkinin en önemli unsurlarından biridir. Erkekler de sadakate oldukça önem verirler. Unutmayın bir ilişkide güven ve sadakat birbirine bağlıdır. Kimse arkasını döndüğü anda başka işler çeviren biriyle beraber olmak istemez.