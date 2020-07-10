Antep tava nasıl yapılır leziz mi leziz!

Antep, zengin mutfak kültürüyle Türkiye'nin en lezzetli yemeklerinin yapıldığı kentlerin başında yer alıyor. Sebzelerle etin harmanlanarak yapıldığı Antep tava damak çatlatan bir tat. Hazırlaması inanılmaz kolay ve pratik olan bu güzeller güzeli yemek vazgeçilmeziniz olacak. Zahmetsiz ve fırında pişen Antep tavayı daha önce yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. İşte enfes Antep tava tarifi...

Malzemeler:

250 gram kuşbaşı dana eti

1 adet patates

1 adet patlıcan

2 adet domates

1 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

Sosu için:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanışı:

Patatesin ve soğanın kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberi de küp küp doğrayın. Patlıcanı alacalı soyup küp küp doğrayın. Domatesleri de küp küp doğradıktan sonra, et de dahil tüm malzemeleri bir fırın kabına yerleştirin. Sosu için; salçayı bir kaba alın. Üstüne su ve baharatları ilave edin ve sarımsakları rendeleyin. Güzelce karıştırıp, tepsideki malzemelerin üstüne gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 60 dakika boyunca pişmeye bırakın. Fırından aldıktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!