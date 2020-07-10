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Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi

Ahmet Kural'la birlikte olduğu dönem şiddete maruz kalan Sıla, Özer Arkun'la sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle dostluğunu bitirdiğini açıkladı.

Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
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Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberlerinin ardından sanat camiasında bir şiddet olayı daha patlak verdi. Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evlilik planları yaptığı kız arkadaşı B.Y.'yi dövdüğü iddia edildi.

Sıla, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, 'ama', 'fakat' demeden mağdur olan kadının tarafında olduğun belirterek "Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim" diye açıkladı.

"Ama, fakat demeden mağdur kadının tarafındayım"

Sıla Gençoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün müzisyen arkadaşım Özer Arkun'un bir kadına karşı işlediği şiddet suçunun haberini aldım. Bu kadar yakınımda, yıllardır birlikte işlere imza attığımız ve şiddetin emaresini görmediğim birinin yaptıkları karşısında hayret, dehşet, şaşkınlık, üzüntü ve öfke içindeyim. "Ama" "Fakat" demeden mağdur kadının tarafında olduğumu, elimden ne gelirse de yapmaya hazır olduğumu, Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim. Şiddet, hiç ummadığımız yerlerden çıkıp bizi şaşırtmaya devam edecek belli ki... Bize düşen dilsiz şeytanlara dönüşmemek."

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