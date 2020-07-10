Murat Övüç'ün kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla kısa sürede ünlenen ve sık sık adından söz ettiren Murat Övüç, Ertem Şener'in YouTube programına konuk oldu. Instagram'da 2.4 milyondan fazla takipçisi bulunan Övüç, bir kadın hayranıyla olan anısını anlattı.

"12 yıldır birlikte olduğum sevgilimle bir kare fotoğrafım yok"

Uzun süredir birlikte olduğu bir erkek arkadaşının olduğunu kaydeden Övüç, "Ben normal mütevazi yaşayan biriyim, benim hayat arkadaşım var 12 yıldır birlikteyiz bizim bir kare fotoğrafımız yoktur. Benim özelim dört duvar arasındadır kimse bilmez. Her şey cinsellik değil o benim akıl hocam çok seviyorum onu. Amerika'da pırlanta tasarımcısı paraya da ihtiyacı yok" dedi.

"Murat kadar cilveli ol benden ne dilersen dile!"

Şener Ertem, Övüç'den kendisine gelen ilginç mesajlardan birini anlatmasını isteyince ortaya ilginç bir hikaye çıktı. Övüç, garip anısını şu sözlerle anlattı: "Hanımefendi benim videolarımı izliyor bir gün kocasına da gösteriyor. Ya ben bayılıyorum Murat abiye filan diye; kocası bağırıyor 'kapat ulan şu i.neyi' diye... Kadın kocasına bir şey diyemiyor kapatıyor. Aradan iki gün geçiyor kadın diyor ki yatak odasından sizin sesiniz geliyor eşim kah kah kah gülüyor. Yatak odasına koşa koşa bir gittim kocam sizi izliyor. Ulan karı demiş bu Murat kadar işveli cilveli ol dile benden ne dilersen demiş."