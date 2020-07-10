search menu
search
close

MR. JADE YENİ RESTORANI “JADELOUNGEE“ KAYSERİ’DE AÇILIYOR

Müzik çalışmalarının yanında çeşitli projeleriyle adından söz ettiren Mr. Jade, yeni restoranı açılıyor. jadeloungee, Kumsmall'de hizmete girecek.

MR. JADE YENİ RESTORANI “JADELOUNGEE“ KAYSERİ’DE AÇILIYOR
-A A+

Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, kısa zamanda hem yurtdışında hem de İstanbul , Ankara , İzmir gibi büyük şehirler de de açılış yapacak. JADELOUNGEE ismini taşıyacak restoran’da Türk Mutfağı dahil Arap yemekleri ve nargilesi ile kendi markası olan Jadecoffee ve Jadechocolte’i öne sürecek. Mr. Jade mekanın misafirlerini Türk mutfağının özel lezzetleriyle ağırlayacak.

NUSRET GİBİ BİR DÜNYA MARKASI OLACAK

Mr.Jade açılacak olan “ JADELOUNGEE “ restoranları dünya markası haline getirmek için çalışmalara başladı.  Hem yurtdışı, Hem yurtiçi elliye  yakın restoran zincirini açmaya başlayacak. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gözaltı torbalarına kesin çözüm: Agnes tedavisi Gözaltı torbalarına kesin çözüm: Agnes tedavisi
Öneriler
Şiddet mağduru Sıla sevgilisini dövdüğü söylenen ünlü arkadaşını sildi Şiddet mağduru Sıla sevgilisini dövdüğü söylenen ünlü arkadaşını sildi
Magazin
En Güncel Galeriler
'En güzeli benim' demişti! Yeşilçam'ın sarışın bombası çark etti!
'En güzeli benim' demişti! Yeşilçam'ın sarışın bombası çark etti!
Hadise'den yürek hoplatan bikinili fotoğraf geldi!
Hadise'den yürek hoplatan bikinili fotoğraf geldi!
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Önceki Haberler
Övüç'ün takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor!
Övüç'ün takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor!
Haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak: Sütlü pişi
Haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak: Sütlü pişi
Saçlarınızın fönlü gibi durmasını istiyorsanız...
Saçlarınızın fönlü gibi durmasını istiyorsanız...
Ege'nin incisi: İmam Bayıldı
Ege'nin incisi: İmam Bayıldı
Ağızda dağılan şahane lezzet: Tavada Fransız kurabiye
Ağızda dağılan şahane lezzet: Tavada Fransız kurabiye
Fahriye oğlunun yeni pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye oğlunun yeni pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Bikini bölgenizdeki tüylerden kurtulmadan önce mutlaka okuyun!
Bikini bölgenizdeki tüylerden kurtulmadan önce mutlaka okuyun!
Acun Ilıcalı'nın torununun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı!
Acun Ilıcalı'nın torununun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı!
Yorumlar