MR. JADE YENİ RESTORANI “JADELOUNGEE“ KAYSERİ’DE AÇILIYOR

Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, kısa zamanda hem yurtdışında hem de İstanbul , Ankara , İzmir gibi büyük şehirler de de açılış yapacak. JADELOUNGEE ismini taşıyacak restoran’da Türk Mutfağı dahil Arap yemekleri ve nargilesi ile kendi markası olan Jadecoffee ve Jadechocolte’i öne sürecek. Mr. Jade mekanın misafirlerini Türk mutfağının özel lezzetleriyle ağırlayacak.

NUSRET GİBİ BİR DÜNYA MARKASI OLACAK

Mr.Jade açılacak olan “ JADELOUNGEE “ restoranları dünya markası haline getirmek için çalışmalara başladı. Hem yurtdışı, Hem yurtiçi elliye yakın restoran zincirini açmaya başlayacak.