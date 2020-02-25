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Kolay kedi dilli tiramisu tarifi damak çatlatan lezzet!

Pek çoğumuzun favori tatlısına dönüşen tiramisunun bu kolay ve hafif tarifine bayılacaksınız. Elmaelma.com olarak kolay tiramisu tarifini paylaştık...

Kolay kedi dilli tiramisu tarifi damak çatlatan lezzet!
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Enfes lezzetiyle son yılların popüler tatlısı tiramisu, İtalya'nın en meşhur tatlılarından biri olarak biliniyor. Muhteşem kreması, kahveyle özdeşleşen kedi dili ve üzerine serpiştirilen kakaoyla eşsiz bir tat. Sizin için hazırladığımız bu tiramisu tarifi hem orjinaline uygun hem de yapılışı çok kolay. İşte nefis kedi dilli tiramisu tarifi...

Kolay kedi dili tiramisu malzemeler:

1 paket kedidili bisküvi
1 bardaktan fazla su
1,5 yemek kaşığı granül kahve
1,5 yemek kaşığı toz şeker

Kreması için:

2 adet yumurta sarısı
3 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı buğday nişastası
200 gr.labne peyniri
4 çorba kaşığı toz şeker

Üzeri için:

Kakao

Yapılışı:

Öncelikle kremayı hazırlamakla tarife başlayın. Sütü tencereye boşaltın, yumurtaları ayrı bir yerde çırpın, karışıma ekleyin. Karışıma son olarak un, nişasta ve şekeri de ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin.Göz göz olunca altını kapatın. Kremayı başka bir kaba alın, karıştırarak soğutun. Daha sonra labneyi ekleyin ve çırpmaya devam edin. Mikser kullanımı yapabilirsiniz. Başka bir kabın içine su,kahve ve şekeri ekleyin. Suyun ılık olmasına dikkat etmelisiniz. Kedidillerini bu karışıma batırarak borcama dizin. Borcama dizdiğiniz kedidillerin arasına hazırladığınız kremayı sürün, kedidilleri bitene kadar bu şekilde devam edin. Hazırladığınız tatlıyı bir gece boyunca buzdolabında beklettikten sonra üzerini kakao ile süsleyebilir, servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun...

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