Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen itirafıyla yürek burktu!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yakın arkadaşı olan Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına katıldı. Hayatıyla ilgili tüm soruları samimiyetle yanıtlayan şarkıcı; abisinin ölümü, ikiz çocuklarının 2 ay erken doğmasından bahsetti.

"Taşıyamadığım ve çok gücüme giden bir acı"

17 yaşındayken abisinin ani ölümüyle sarsılan Gülben Ergen, o dönem yaşadığı büyük acı için "Annem ve babam ayrıydı ve ben annemle yaşıyordum. Bizde telefon olmadığı için babam anneme bu haberi çok sert bir şekilde verdi. Ne yapacağımızı bilemedik. Şu an ışıklar altında olduğum için sorulara gardımı alarak cevap veriyorum ama abimle ilgili bir soruda gardımı alamıyorum, içim çekiliyor çok üzülüyorum. Hele ki şu anda eksikliğini çok hissediyorum. Keşke benim çocuklarım dayılarını tanısaydı, keşke şu an evde olsaydı. Taşıyamadığım ve çok gücüme giden bir acı. Beni bırakıp gitmesi..." dedi.

"Bebekler kalpleri durduğunda alarm veren bir yatakta yattılar"

İkiz çocuklarının 2 ay erken doğmasıyla ilgili konuşan Ergen, "Biri 1 kilo 100 gram diğer 1 kilo 300 gram doğdu. Onların yoğun bakımda kaldığı süreç kolay değildi. Yaşamla ölüm arasında bir kelime varmış; entübe olmak... Bir ara bana 'Kaç çocuğunu var?' denildiğinde Atlas ve ikizler diyordum. Pedagog bana direk 'Size tedaviye başlayalım çünkü sizin Atlas, Ares ve Güney diye 3 oğlunuza var ve onlarında bir isimleri var' dedi. Meğerse bunun çok derin bir hikayesi varmış.

Çocukların birinin ilk 4 ay görüp görmediğini anlamadık. Birinin akciğerinde sorun vardı diğerinin kalbi delik dendi o ilaç tedavisi gördü. Bebekler eve geldiklerinde kalpleri durduğunda alarm veren bir yatakta yatıyorlardı. Şimdi birkaç cümleyle anlatması çok kolaya ama yaşaması hiç kolay değildi. İçimden kalbimden ve ruhumdan sildiremediğim şeyleri Google'dan da sildirmeye gerek yok. Çocuklarıma gördüğü her şeyi anlatırım." diye konuştu.

"Annem kapıda şoför hazır beklemesine rağmen minibüs kullanıyor"

"20 gün önce dişçiye gidecekti ben de aradım ne yaptığını sormak için. Bir öğrendim ki minibüse binmiş. Kapısında şoför hazır bekliyor. 'Anne niye minibüse bindin' diye sordum. 'Ne var bunda maskemi taktım eldivenimi taktım herkes gibi bindim. Halk bilinçli. Paramı eldivenle verdim aldım. Sensin huzurumu kaçıran minibüs değil' diyor. Ben de 'Unutmayın ki bana bir şey olmaz' diye şuursuz şuursuz konuşuyorum. Böyle bir annem var. "