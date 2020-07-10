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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu dizisi için yıllardır uzattığı saç ve sakalını kesti!

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu yeni projesi "Kimsesizler" için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu yıllardır değiştirmediği saç ve sakalını kesti.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu dizisi için yıllardır uzattığı saç ve sakalını kesti!
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Geçen sene Behzat Ç.'nin Blu TV'de yayınlanmasıyla ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, projenin beklenenin aksine tek sezonda bitmesinin ardından yeni projelere yöneldi. Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, imaj değiştirdi.

Saçını ve sakalını kesti

Erdal Beşikçioğlu, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği 'Kimsesizler' isimli yeni dizisi saçını ve sakalını kestirdi.Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturacağı, kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün'ün yer aldığı Kimsesizler dizisi yeni sezonda FOX TV'de ekrana gelecek.

İşte Erdal Beşikçioğlu'nun yeni tarzı...

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