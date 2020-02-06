Bir erkek nasıl aşık edilir göz teması kurun!

Birinden çok hoşlandınız ama onun kalbine nasıl gireceğinizi bilmiyorsanız bu haber size göre. Doğru adam olarak seçtiğiniz o kişiyi etkilemeniz aslında çok kolay. Her şeyden önce pozitif olup gülümsemek ve göz teması kurmanız oldukça önemli. İşte doğru insanı kendinize aşık etme tüyoları!

Gülümseyin

Herkes gülen, mutlu olan insanlarla vakit geçirmeyi sever. Tabii ki sürekli ağzımız kulaklarımızda gezemeyiz ama her şeyden şikayet eden, somurtan, memnun olmayan kişilerle vakit geçirmek kimseye keyif vermez.

Onunla beraberken pozitif olun, gülümsemeyi ihmal etmeyin. Ancak bu onun söylediği her şeye gülmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. O zaman da samimiyetsiz görünebilirsiniz. Sadece mutlu olun, gerisi kendiliğinden gelecektir.

Göz teması kurun

Göz teması, erkeklerin aşık olmasını sağlayan gizli bir numaradır. Yapılan araştırmalar, aşık olan kişilerin, zamanının % 75'ini birbirine bakarak geçirdiğini ortaya koydu. O yüzden göz teması kurmaya, onunla konuşurken gözlerinin içine bakmaya özen gösterin.

Gizeminizi koruyun

Açıklık ve samimiyet önemlidir ancak birbirinizi yeni tanıyorsanız ortama biraz gizem katmak iyi olacaktır. Hayatınızın her detayını siz anlatmayın. Gerekli şeylerden bahsedin ve merak uyandırın. Bırakın o sizi tanımak için çaba sarf etsin.

Yürüyün ama koşmayın

Ona ilginizi belli edin ama yine de kendinizi çok öne atmayın. Onu arayın, mesaj atın ve sonra biraz ara verin. Bu sizi düşünmesini ve kendiliğinden size gelmesini sağlayacaktır.

Onu şaşırtın

"Buluşmalarda hesabı erkek öder" algısı eskide kaldı. Günümüzde kadın ve erkek eşitliğini savunuyorsak, hakkını vermeliyiz. Nitekim erkekler de her zaman hesap ödemek zorunda değiller. Bir buluşmada hesabı o ödüyorsa, diğerinde de siz ona bir şeyler ısmarlayabilirsiniz.

Ortak arkadaşlar edinin

Doğru adam olduğuna inandığınız kişiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ortak arkadaşlar edinin. Böylece sürpriz bir planla yeniden karşılaşabilir, bolca vakit geçirebilirsiniz.

Kendiniz olun

Onu kendinize aşık edeceksiniz diye karakterinizden ödün vermeyin. Tabii ki onun hoşlandığı şeylere önem verin ancak sizin fikirleriniz de önemli. Aksi halde rol yapmış olursunuz ve kısa vadede size aşık olmasını sağlasanız da bu durum ilerleyen zamanlarda ilişkinizi kötü etkileyecektir.

Ondan bir iyilik isteyin

Erkekler, kendilerine ihtiyaç duyulmasına bayılırlar. Eşyalarınızı taşımasına yardım etmek ya da köşedeki marketten bir şey almak gibi küçük ricalarda bulunun. Ona ihtiyacınızın olması hoşuna gidecektir.

Onun için bir şey pişirin

Bir erkeğin kalbine giden yolun midesinden geçtiği söylenir. Evde kolayca yapabileceğiniz bir kutu kurabiye ile gönlünü fethedebilirsiniz.