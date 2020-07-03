Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın enerjiniz her zaman yüksekse...

Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın? Basit bir hoşlantı mı yoksa gerçek aşk mı? Bu ikilem çoğu kişinin yaşadığı bir durumdur. Henüz yaşamayanlar için ise yaşanması muhtemel bir durumdur. Peki böyle bir durumla karşılaştığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Aşkı anlamanın bir yolu var mı? Elbetteki var! Gerek psikolojik gerek fizyolojik olarak vücudumuz bize aşık olduğumuzun sinyallerini veriyor? Peki nasıl? Gelin hep beraber öğrenelim!

ACI EŞİĞİNİZ YÜKSELDİYSE...

Aşık olmak acı eşiğini doğrudan etkileyen bir durumdur. Aşık olunca hastalıklarınızı daha hafif atlatmaya başlarsınız. Bunun tıp dilindeki adı henüz bilinmiyor. Ama ağrılara ve acılara karşı dayanıklılığınız arttıysa bu durum aşık olduğunuzun göstegelerinden birini oluşturuyor.

ENERJİNİZ SÜREKLİ YÜKSEKSE...

Aşık bir kişi sürekli olarak mutludur. Hayatta başına ne gelirse gelsin umutsuzluğa kapılamaz. Bu gibi zamanlarda sizi sevgilinizden başka pek bir şey üzemez. Tamamiyle hayatınız ona odaklıdır. Bu nedenle onunla mutluysanız geri kalan şeylerin pek fazla önemi yoktur.

GELECEĞE DÖNÜK PLANLAR YAPIYORSANIZ...

Aşıksaız mutlaka partnerinizle ilgili geleceğe dönük bir plan yapıyorsunuz demektir. Uzun süreli planlar yapmak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Bu nedenle aşık olduğunuzu kanıtlamak için başka bir maddeye bile gerek yok aslında bakarsanız.

AİLENİZLE TANIŞTIRMAK İSTİYORSANIZ...

Aslında bu durum ilişkilerin her an başında yaşanabilecek bir durum olmuyor. Çoğu zaman ilişkiler ilerledikçe aileler devreye giriyor. Fakat bazen de özellikle de aşıkken bu süreç kısalabiliyor. İşte ozaman aşk dolu bir evlilik sizi bekliyor.

GEÇMİŞİNİZİ UNUTTURDUYSA...

Geçen zaman elbetteki unutuluyor. Fakat bazı yaralar geçse de kapanmıyor. Üzeri kabuk tutan yaralarınızı geriye dönüp açtığınız zaman size hiçbir şey ifade etmiyorsa bu sıkıntıları unutturacak birini bulduysanız işte ozaman gerçekten aşıksınız demektir.