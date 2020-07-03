search menu
search
close

Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın enerjiniz her zaman yüksekse...

Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın? Aşık olduğunu anlamanın püf noktaları neler? İşte kişinin aşık olup almadığını anlaması için dikkat etmesi gerekenler!

Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın enerjiniz her zaman yüksekse...
-A A+

Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın? Basit bir hoşlantı mı yoksa gerçek aşk mı? Bu ikilem çoğu kişinin yaşadığı bir durumdur. Henüz yaşamayanlar için ise yaşanması muhtemel bir durumdur. Peki böyle bir durumla karşılaştığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Aşkı anlamanın bir yolu var mı? Elbetteki var! Gerek psikolojik gerek fizyolojik olarak vücudumuz bize aşık olduğumuzun sinyallerini veriyor? Peki nasıl? Gelin hep beraber öğrenelim! 

ACI EŞİĞİNİZ YÜKSELDİYSE... 

Aşık olmak acı eşiğini doğrudan etkileyen bir durumdur. Aşık olunca hastalıklarınızı daha hafif atlatmaya başlarsınız. Bunun tıp dilindeki adı henüz bilinmiyor. Ama ağrılara ve acılara karşı dayanıklılığınız arttıysa bu durum aşık olduğunuzun göstegelerinden birini oluşturuyor. 

ENERJİNİZ SÜREKLİ YÜKSEKSE... 

Aşık bir kişi sürekli olarak mutludur. Hayatta başına ne gelirse gelsin umutsuzluğa kapılamaz. Bu gibi zamanlarda sizi sevgilinizden başka pek bir şey üzemez. Tamamiyle hayatınız ona odaklıdır. Bu nedenle onunla mutluysanız geri kalan şeylerin pek fazla önemi yoktur. 

GELECEĞE DÖNÜK PLANLAR YAPIYORSANIZ... 

Aşıksaız mutlaka partnerinizle ilgili geleceğe dönük bir plan yapıyorsunuz demektir. Uzun süreli planlar yapmak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Bu nedenle aşık olduğunuzu kanıtlamak için başka bir maddeye bile gerek yok aslında bakarsanız. 

AİLENİZLE TANIŞTIRMAK İSTİYORSANIZ... 

Aslında bu durum ilişkilerin her an başında yaşanabilecek bir durum olmuyor. Çoğu zaman ilişkiler ilerledikçe aileler devreye giriyor. Fakat bazen de  özellikle de aşıkken bu süreç kısalabiliyor. İşte ozaman aşk dolu bir evlilik sizi bekliyor. 

GEÇMİŞİNİZİ UNUTTURDUYSA...

Geçen zaman elbetteki unutuluyor. Fakat bazı yaralar geçse de kapanmıyor. Üzeri kabuk tutan yaralarınızı geriye dönüp açtığınız zaman size hiçbir şey ifade etmiyorsa bu sıkıntıları unutturacak birini bulduysanız işte ozaman gerçekten aşıksınız demektir. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Cemal Can gözyaşlarına boğuldu: Böyle bitmemeliydi! Cemal Can gözyaşlarına boğuldu: Böyle bitmemeliydi!
Magazin
Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi patatesli pişi! Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi patatesli pişi!
Lezzet
En Güncel Galeriler
Olaylı aşıklar barıştı! Denizde öpüşen ikili fena yakalandı!
Olaylı aşıklar barıştı! Denizde öpüşen ikili fena yakalandı!
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
Ünlü oyuncunun verdiği 60 kilo işsiz kalmasına neden oldu!
Ünlü oyuncunun verdiği 60 kilo işsiz kalmasına neden oldu!
Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'sine bir de şimdi bakın!
Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'sine bir de şimdi bakın!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları olay oldu! Beğeni yağdı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları olay oldu! Beğeni yağdı!
Bergüzar Korel'in 48 yaşındaki ablası evlere temizliğe gidiyor!
Bergüzar Korel'in 48 yaşındaki ablası evlere temizliğe gidiyor!
Önceki Haberler
Akdeniz esintisi: Arpa şehriyeli salata
Akdeniz esintisi: Arpa şehriyeli salata
Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı
Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı
Nuri Alço kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi
Nuri Alço kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi
Ağda sonrası oluşan kızarıklıklardan bu yöntemle kurtulun!
Ağda sonrası oluşan kızarıklıklardan bu yöntemle kurtulun!
SELİN CİĞERCİ VE SEREN SERENGİL'İN YENİ GÖZDESİ “METE ŞİMŞEK”
SELİN CİĞERCİ VE SEREN SERENGİL'İN YENİ GÖZDESİ “METE ŞİMŞEK”
Sarkık vücut görüntüsünden kurtulmak için bölgesel zayıflama!
Sarkık vücut görüntüsünden kurtulmak için bölgesel zayıflama!
Ünlü çiftin oğlu Han'dan ilk fotoğraf! Babasına benzerliği şaşırttı!
Ünlü çiftin oğlu Han'dan ilk fotoğraf! Babasına benzerliği şaşırttı!
Diş tartarlarını evde doğal yöntemlerle yok edebilirsiniz!
Diş tartarlarını evde doğal yöntemlerle yok edebilirsiniz!
Yorumlar