Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in oğlu Han ilk kez görüntülendi!

2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Salgın nedeniyle eşi ve çocuklarıyla zamanını evde geçiren Bergüzar Korel, önceki gün bebeğiyle Etiler'de görüntülendi.

Babasına benzerliği dikkat çekti

Habertürk'te yer alan habere göre; bebeğin yüzünü gizlemeye çalışsa da başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada objektiflere takıldı. Etiler'de bir mekanda oturan çift, arkadaşları ile keyifli vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Korel, sık sık ayağa kalkarak, oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği gözlerden kaçmadı.