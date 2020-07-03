Arpa şehriyeli salata nasıl yapılır şahane lezzet!

Yaz aylarının en güzel yanlarından biri de taze sebze ve meyvelerle ortaya çıkardığımız muhteşem lezzetler. Bugün biz de sizler için şehriyeyle taze meyveleri harmanlayacağınız arpa şehriyeli salata tarifini hazırladık. Arpa şehriyeli salatamızı üzerine biraz zeytin, tulum peyniri ekleyerek, balzamik sirkeyle tatlandırıyoruz. Her öğün tüketebileceğiniz bu lezzete bayılacaksınız. Gelin arpa şehriyeli salata nasıl yapılır birlikte göz atalım...

Malzemeler:

1/2 yemek kaşığı (silme)tereyağı(veya zeytinyağı)

1 su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı su

1 adet kapya biber

1 adet köy biberi

1 adet domates

1 kase ayıklanmış maydanoz

4-5 yaprak taze fesleğen

5 yemek kaşığı tulum peyniri(ufalanmış)

15 adet siyah zeytin

3 yemek kaşığı balzamik sirke

1/4 dilim limon

2 çay kaşığı (silme)tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı:

Yağı tavaya alarak ısıtın. Arpa şehriyeleri hafifçe renk alana dek karıştırarak kavurun. 4-5 dakika sonra suyunu ekleyin kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu tamamen çekince ocaktan alın, karıştırıp kenara demlenmeye bırakın. Tüm sebzeleri küp küp doğrayın. Maydanoz ve fesleğeni ince ince kıyın. Zeytinin çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Ufalanmış tulum peynirini ekleyin. Demlenmiş ve oda sıcaklığında soğumuş arpa şehriyeyi üzerine ekleyin. Sirke, limonun suyu, tuz, karabiber ve zeytinyağını da koyun. Güzelce karıştırın. Dilerseniz porsiyonlayarak dilerseniz büyük bir servis tabağında servis edin. Afiyet olsun!