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Diş tartarlarına evde çözüm önerileri ceviz kabuğu iyi geliyor!

Diş tartarlarına evde çözüm önerileri neler? Estetik olarak kötü bir görüntü oluşturan diş tartarlarını evde yapacağınız çözümlerle yok etmeniz mümkün!

Diş tartarlarına evde çözüm önerileri ceviz kabuğu iyi geliyor!
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Diş tartarları evde nasıl geçer sorusu internette son dönemde en çok aranan konulardan. Diş tartarları sigara içenlerin muzdarip olduğu bir sorun olsa da sigara içmeyenler de diş tartarıyla karşılaşabiliyor. Dişlerin düzgün fırçalanmaması ya da yeteri kadar fırçalanmaması durumunda da ortaya çıkan ciddi anlamda kötü görünen, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ceviz kabuğu yöntemi halk arasında bu sorunu ortadan kaldırmak için yaygın olarak başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Elmaelma.com olarak diş tartarlarını yok eden evde çözüm önerilerini biraraya getirdik...

Diş tartarı problemine evde doğal çözüm önerileri

40 gram ceviz kabuğunu bir bardak suyun içinde 20 dk kaynatarak suyu süzün. Dişlerinizi gün içinde 3 defa kaynatıp süzmüş olduğunuz suyla fırçalarsanız bu sorundan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. 

250 ml kaynar suya 2 çay kaşığı kadar kuru nane atılarak demlenir. Demlenen nane çayını ister içebilir ya da gargara yapabilirsiniz. Nane aynı zamanda diş eti problemlerinizi de ortadan kaldıracak. 

1 Çay kaşığı karbonatın içine yarım limon sıkılır üzerine 2 damla zeytinyağı eklenir. Tüm malzeme bir kase içinde karıştırılır. Bu malzeme ile dişler fırçalanır. Hepsi bu kadar! 

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