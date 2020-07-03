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Survivor Cemal Can, elenen arkadaşı Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı!

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde Cemal Can, arkadaşı Nisa'nın elenmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can "Çok üzgünüm. Böyle bitmemeliydi" dedi.

Survivor Cemal Can, elenen arkadaşı Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı!
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Survivor 2020'de Salı günü Barış ve Berkan'la eleme potasına çıkan Nisa, yarışmaya veda eden isim oldu. Yarışmanın başından beri Nisa ile çok yakın olan Cemal Can ise veda sonrası verdiği röportajda hüngür hüngür ağladı.

"Böyle bitmesine izin vermemeliydik"

Nisa'nın vedası sonrası konuşan Cemal Can, "Belki burası bize göre değildi. En zor olan ikili bizdik. Kötü zamanlarda birbirimizi kaldırdık. Hep çok güzel bir şekilde hatırlayacağız birbirimizi eminim. Zor çok daha zorlaştı. Kısa bir zaman kaldı ama her yerde anılarımız var. Kendimi suçluyorum, hepimizi suçluyorum. Kazanabilirdik, böyle bitmesine izin vermemeliydik. Çok üzgünüm, böyle bitmemeliydi" ifadelerini kullandı.

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